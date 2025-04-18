Юрий Слюсарь ликвидировал совет по импортозамещению в Ростовской области

Врио Ростовской области Юрий Слюсарь упразднил Экспертный совет по импортозамещению. Согласно распоряжению главы региона, ликвидация структуры проводится с целью оптимизации работы коллегиальных органов при губернаторе и правительстве Дона, сообщает портал правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Совет был сформирован в 2015 году для координации деятельности различных ветвей и уровней региональной власти в сфере замещения импорта. Создатели проекта планировали разработать единую систему учета, мониторинга и контроля за реализацией донских импортозамещающих проектов, что отражено в Положении о совете.

В состав совещательного органа входили руководители органов власти, министерств и ведомств, а также представители университетов и предприятий.

Николай Аксенов