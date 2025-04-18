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В Ростовской области с помощью камер выявили 305 случаев незаконной торговли

Для борьбы с незаконной торговлей в Ростовской области задействовали систему «Безопасный город». Эксперимент действует с конца марта, на сегодняшний день уже выявлено 305 случаев несанкционированной торговли (в среднем за сутки фиксируется около 12 таких случаев), сообщается на сайте правительства донского региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону выявили 50 точек стихийной торговли. В основном они располагаются рядом с ТЦ, рынками, подземными переходами и многоэтажками. Все эти локации находятся под постоянным видеонаблюдением, и информация о нарушениях оперативно поступает в департамент потребительского рынка Ростовской области.

Также в регионе были обнаружены восемь мест с систематическими нарушениями правил торговли. В основном это касалось работы мобильных кофеен, продажи овощей, куличей и другой пасхальной атрибутики.

Мария Хоперская

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