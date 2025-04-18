В Ростовской области с помощью камер выявили 305 случаев незаконной торговли

Для борьбы с незаконной торговлей в Ростовской области задействовали систему «Безопасный город». Эксперимент действует с конца марта, на сегодняшний день уже выявлено 305 случаев несанкционированной торговли (в среднем за сутки фиксируется около 12 таких случаев), сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону выявили 50 точек стихийной торговли. В основном они располагаются рядом с ТЦ, рынками, подземными переходами и многоэтажками. Все эти локации находятся под постоянным видеонаблюдением, и информация о нарушениях оперативно поступает в департамент потребительского рынка Ростовской области.

Также в регионе были обнаружены восемь мест с систематическими нарушениями правил торговли. В основном это касалось работы мобильных кофеен, продажи овощей, куличей и другой пасхальной атрибутики.

Мария Хоперская