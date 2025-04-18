На Дону появится онлайн-площадка о ремонте объектов культурного наследия

В Ростовской области для инвесторов, которые хотят отремонтировать аварийные объекты культурного наследия, появился специальная интернет-площадка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса Google Maps Фото: скриншот сервиса Google Maps

В рамках платформы инвесторы смогут централизованно решать все вопросы, связанные с ремонтом ОКН: от сбора документов до процедур их льготной аренды, приватизации или концессии. Также на портале они смогут найти информацию об ограничениях и инвестиционном потенциале объекта.

По словам госпожи Абрамченко, появление такого «маркетплейса» откроет новые возможности и частным инвесторам и властям региона. Разработка платформы начнется с создания единого реестра аварийных ОКН.

Мария Хоперская