Начальника отдела полиции в Лабинске подозревают в получении взятки

Следственный комитет России по Краснодарскому краю предъявил обвинение начальнику отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Лабинскому району. Полицейского подозревают в получении взятки в крупном размере с вымогательством, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2025 года в полицию поступило заявление о незаконном строительстве на одном из участков в Лабинске. Проверка установила, что у собственника имеется разрешение на строительство, а среди рабочих не выявили нелегальных трудовых мигрантов.

Несмотря на отсутствие нарушений, 10 марта подозреваемый прибыл на объект и пригрозил владельцу участка, что будет препятствовать строительству и вводу здания в эксплуатацию, если тот не заплатит 300 тыс. руб. Предприниматель согласился на требования, но обратился в правоохранительные органы.

Позднее, 13 марта, после передачи требуемой суммы полицейский был задержан. Операцию сопровождали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств по делу.

Как отметили в районном МВД, при установлении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Анна Гречко