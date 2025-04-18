В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов с 26 апреля

С 26 апреля в Ростовской области изменится расписание электропоездов, курсирующих по маршруту Орловка — Кубанская — Ростов. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Корректировки связаны с введением дополнительной остановки на платформе Николаевка-Высочино. Изменения затронут электрички №6266 и №6265. Согласно обновленному графику, состав будет отправляться со станции Орловка-Кубанская в 20:31 и прибывать в донскую столицу в 21:42.

Руководство СКЖД отмечает, что движение электропоездов продолжится со всеми запланированными остановками в соответствии с действующим расписанием. Однако пассажирам рекомендуют учесть временные изменения при планировании вечерних поездок.

«Расширение перечня остановочных пунктов направлено на повышение транспортной доступности малых населенных пунктов и создание более комфортных условий для жителей Ростовской области»,— подчеркивают представители СКЖД.

Николай Аксенов