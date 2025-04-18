Спасатели МЧС очистили 459 км побережья Керченского пролива

Спасатели МЧС России очистили 459 км береговой линии Керченского пролива, собрав почти 156,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезено свыше 111,6 тыс. т отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазные группы работают на 19 участках. Специалисты совершили более 3,2 тыс. спусков под воду и обследовали почти 3,7 тыс. кв. м морского дна. В результате этих действий извлечено свыше 255 т нефтесодержащих отходов.

Для повышения эффективности работ МЧС использует телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, с помощью которых обследовано почти 7,1 тыс. кв. м дна. Мазут от отложений отмывают с применением компрессорных станций, а для подъема и транспортировки мешков с собранными отходами задействована самоходная баржа.

В Краснодарском крае обследованию подлежат 265 км побережья. Уже собрано почти 155 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки.

В Крыму из 500 км береговой линии, требующих обследования, очищено почти 247 км. Общий объем собранного загрязненного песка и грунта превысил 868 т.

В Севастополе спасателям предстоит обследовать 165 км береговой линии. Сейчас собрано и вывезено более 842,5 т загрязненного материала.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Анна Гречко