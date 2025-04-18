Ростовский рэпер Баста выпустит мюзикл «Любовь без памяти»

Музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко (Баста) готовит собственный мюзикл. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В постановке под названием «Любовь без памяти» музыкант Саша уезжает из Ростова в Москву. Там он влюбляется в студентку Катю, которая вскоре отправляется в Париж. Мюзикл затрагивает проблему выбора между любовью и успехом, говорится в сообщении.

Отмечается, что в мюзикле прозвучат специально написанные композиции и хиты Басты и Ноггано. Премьера запланирована на начало октября.

Мария Хоперская