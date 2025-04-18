За вечер в работе транспорта Ростова выявили десять нарушений

В Ростове-на-Дону проверили работу общественного транспорта в вечернее время. В результате выявили десять нарушений, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Рейды провели с 17:30 до 19:30 на остановке «Ц. Рынок», а также с 21:00 до 23:00 у пункта «Главный Ж/Д вокзал» (маршруты 3, 3а, 7, 70, 80).

Как следует из сообщения, во время проверки внимание уделялось плановому выпуску автобусов на маршруты, соблюдению расписания движения, техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.

Мария Хоперская