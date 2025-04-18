В Ростовской области на проекты по благоустройству направят 1,5 млрд рублей

На реализацию проектов по благоустройству территорий Ростовской области будет выделено 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Для облагораживания парковых зон, скверов, набережных в населенных пунктах области (всего около 170 объектов) в текущем году из региональной казны будет направлено свыше 500 млн руб. Также в приоритете модернизация детских игровых площадок. На эти цели планируется выделить еще 500 млн руб.

Аналогичный объем средств – 480 млн руб. – будет направлен на поддержку предложений граждан по улучшению городской среды.

Валентина Любашенко