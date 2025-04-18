Следователи начали проверку по факту свалки возле кладбища Азова

В Азове Ростовской области следователи начали проверку по факту свалки возле местного кладбища. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным ведомства, рядом с кладбищем образовалась свалка бытовых, строительных и иных отходов. Аналогичный свалочный очаг образовался рядом с Аллеей Славы, где захоронены участники СВО. Отмечается, что горожане обращались в администрацию города, однако чиновники не приняли мер к ликвидации мусора.

В следственном управлении СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка. Глава СК России Александр Быстрыкин взял ее на контроль.

Мария Иванова