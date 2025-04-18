В Ростове в выходные ожидается теплая и сухая погода
В эти выходные в Ростове прогнозируют теплую и сухую погоду. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра России.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
По данным синоптиков, в субботу, 19 апреля, воздух прогреется до +23°C, скорость ветра составит 6 м/с. В воскресенье температура снизится до +22°C, скорость ветра сократится до 4 м/с.
В начале следующей недели ожидается небольшое похолодание и дожди, однако в среду в городе снова установится хорошая погода.