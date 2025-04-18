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Глава СКР запросил доклад о проверках из-за отсутствия качественной питьевой воды в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверок и установленных обстоятельствах по факту нарушения прав граждан в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом сообщает СК России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в эфире правовой программы сообщалось, что в поселке на протяжении длительного времени не решается вопрос с обеспечением населенного пункта качественной питьевой водой. Органы местной власти бездействуют.

По данному факту в СУ СКР по Оренбуржью проводят доследственные проверки.

Руфия Кутляева

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