Глава СКР запросил доклад о проверках из-за отсутствия качественной питьевой воды в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверок и установленных обстоятельствах по факту нарушения прав граждан в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в эфире правовой программы сообщалось, что в поселке на протяжении длительного времени не решается вопрос с обеспечением населенного пункта качественной питьевой водой. Органы местной власти бездействуют.

По данному факту в СУ СКР по Оренбуржью проводят доследственные проверки.

Руфия Кутляева