В Сочи ограничат движение транспорта в период празднования Дня Победы

В Сочи ограничат движение транспорта в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать на нескольких участках дорожной сети города, сообщает пресс-служьа мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 8:00 5 мая до 20:00 10 мая движение ограничат на Театральной площади. За Зимним театром на указанный период будет организовано одностороннее движение.

Временные перекрытия на ул. Театральной от пересечения с ул. Орджоникидзе, включая проезд за Зимним театром, будут действовать 7 мая с 7:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00.

Кроме того, на участке ул. Черноморской от Театральной площади до пересечения с ул. Южной организуют двустороннее движение 7 мая с 7:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00.

На ул. Конституции СССР и участке ул. Несебрской от Парковой до дома 3 на Войкова автомобилистам запретят проезд 8 мая с 16:00 до 22:00.

Утром 9 мая с 6:00 до 12:00 по мск. перекроют движение на пересечении ул. Севастопольской с Севастопольским переулком и на пересечении улиц Севастопольской и Тоннельной. Также будет закрыт въезд на придомовую территорию дома №17 по ул. Севастопольской.

Ознакомиться с подробными схемами движения можно в приложениях к официальному сообщению администрации города.

Анна Гречко