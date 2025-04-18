Маслянистые пятна, обнаруженные на поверхности Дона в Аксае, оказались безопасными

Три маслянистых пятна на поверхности реки Дон, замеченные 17 апреля в районе Аксая, не представляли опасности, сообщили в управлении по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В службе пояснили, для устранения последствий, специалисты морского спасательного отряда Азово-Черноморского филиала провели обработку сорбентами трех участков загрязнения. Общая площадь обработанной территории составила 4 тыс. кв. м (200 м в длину и 20 м в ширину).

Предположительно, пятна образовались после сброса проходящим танкером за борт своей балластной воды.

Ранее Ъ-Ростов» писал об обнаруженных маслянистых разводах на поверхности в р.Дон.

Валентина Любашенко