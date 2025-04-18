Владимир Путин назначил четырех новых судей в Ставропольском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в федеральные суды Ставропольского края. Документ № 244 датирован 17 апреля 2025 года и уже вступил в силу, сообщает объеденная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно указу, Виолетта Спицына назначена судьей Ставропольского краевого суда. Константин Федоров получил должность председателя Левокумского районного суда.

Также произведены назначения на посты заместителей председателей судов. Юлия Жолудева стала заместителем председателя Ессентукского городского суда, Карина Москвитина — заместителем председателя Петровского районного суда.

Николай Аксенов