В 2025 году Ставрополье направит 6 млрд рублей на поддержку АПК

Власти Ставропольского края выделили 5,9 млрд руб. на поддержку сельскохозяйственной отрасли в 2025 году и намерены добиваться снижения экспортных пошлин на аграрную продукцию на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Аграриям поставлена задача до конца текущего месяца завершить сев яровых культур и овощей, а также подготовить сады и виноградники. По оценке специалистов, погодные условия благоприятствуют сельхозработам, в почве накоплен достаточный запас влаги»,— пояснил губернатор.

В рамках стратегии развития сельского хозяйства в крае ведется работа по созданию ягодного кластера, развитию семеноводства и племенного животноводства. Приоритетными направлениями остаются диверсификация сельхозпродукции и уменьшение зависимости от импортных технологий и материалов.

Николай Аксенов