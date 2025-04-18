Цена новых автомобилей в СКФО снизилась на 10%

В марте средняя стоимость новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась до 2,55 млн руб., что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным платформы, количество новых машин, выставленных на продажу, увеличилось в 1,5 раза за год. При этом доля китайских марок на рынке выросла с 45% до 52%. Российские автомобили занимают 40% рынка новых транспортных средств.

Вторичный рынок также демонстрирует рост: число предложений подержанных автомобилей увеличилось на 37%. Средняя цена на них практически не изменилась и составляет 850 тыс. рублей (снижение на 2,3% за год).

В структуре вторичного рынка лидируют российские автомобили с долей 44%. На корейские машины приходится 11% предложений, на немецкие — 16%, на японские — 14%. Доля китайских автомобилей с пробегом составляет 3,5%.

Николай Аксенов