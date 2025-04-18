Дмитрий Медведев посетил оборонное предприятие в ЮФО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание в Южном федеральном округе в рамках рабочей поездки. Перед совещанием он осмотрел производственное предприятие вместе с полпредом Президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На предприятии Дмитрию Медведеву продемонстрировали организацию капитального ремонта, восстановления и модернизации военной техники.

«Часть работников занимается этой деятельностью не в обычных цехах, а по сути прямо в боевых условиях, на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения. Вне всякого сомнения, это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции», — отметил Дмитрий Медведев, поблагодарив специалистов, выполняющих производственные задачи на передовой.

Глава региона рассказал о мерах поддержки предприятий, работающих для нужд СВО.

«Наши производства оперативно реагируют на потребности и выпускают необходимую продукцию. В свою очередь мы финансово поддерживаем такие предприятия», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В завершение визита зампред Совбеза вручил государственные награды сотрудникам, занимающимся ремонтом боевых машин.

Лия Пацан