Кадастровому инженеру из Анапы отменили оправдательный приговор

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор в отношении кадастрового инженера из Анапы Сергея Кумпана, ранее признанного невиновным по двум эпизодам мошенничества. Также было отменено апелляционное определение Краснодарского краевого суда. В кассационной инстанции решение нижестоящих судов признали незаконным, необоснованным и несправедливым. Материалы дела направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, сообщает пресс-служба Четвертого Кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Кумпан обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2020–2022 годах в Анапе действовала организованная группа, участники которой обманом лишали преимущественно пожилых граждан права собственности на недвижимость. Под предлогом выплаты несуществующих государственных компенсаций, называемых «кадастровыми вычетами», злоумышленники оформляли сделки, на основании которых имущество переходило к фиктивным покупателям. Фигурант Кумпан, выступая в качестве кадастрового инженера, вносил подложные сведения в реестр недвижимости.

Суд первой инстанции признал его виновным лишь по одному эпизоду, связанному с хищением дома и земельного участка стоимостью свыше 12 млн руб., назначив наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Вместе с тем он был оправдан по другим эпизодам по реабилитирующему основанию. Кассационная коллегия указала на противоречивость выводов суда относительно формы участия фигуранта Кумпана в группе и отметила существенные нарушения уголовного и процессуального законодательства, повлиявшие на квалификацию действий обвиняемого и назначение наказания.

Вячеслав Рыжков