В Лабинске отремонтируют 8,7 км водопровода в 2025 году

В Лабинске в 2025 году планируют отремонтировать 8,7 км сетей водоснабжения. Работы проведут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

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Реконструкция затронет устаревший участок в центральной части города по ул. Красной между улицами Лозового и 50 лет Октября. В указанном районе располагаются детский сад, две школы, Дом культуры, жилые дома и административные здания.

«После замены участка сети около 25 тыс. человек будут обеспечены качественной питьевой водой»,— подчеркнул врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта работы проведут на 19 объектах водоснабжения и шести объектах водоотведения. За трехлетний период на модернизацию жилищно-коммунальной сферы в Краснодарском крае направят около 8 млрд руб.

Финансирование работ распределится следующим образом: 4,1 млрд руб. из федерального бюджета и 3,8 млрд руб. из краевой казны.

Анна Гречко