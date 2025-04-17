В Крымском районе Кубани планируют реконструировать дамбу

Департамент мелиорации Минсельхоза России приступил к рассмотрению проектной документации, связанной с реконструкцией дамбы Варнавинского водохранилища в Краснодарском крае. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управление «Кубаньмелиоводхоз», в перечень направленных на согласование также вошли материалы по модернизации головного сооружения и других элементов водохранилища, расположенного в Крымском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заявка подана на включение объекта в государственную программу, направленную на вовлечение в сельхозоборот земель и развитие мелиоративного комплекса. В случае положительного заключения реконструкция может стартовать в 2026 году.

Ранее на сессии Законодательного собрания Краснодарского края отмечалось, что Кубанский водохозяйственный комплекс включает ключевые объекты региона — Краснодарское, Варнавинское и Крюковское водохранилища, а также Тиховский и Федоровский гидроузлы. Ряд гидротехнических сооружений требует капитального ремонта и очистки от донных отложений в связи с высокой степенью износа.

Вячеслав Рыжков