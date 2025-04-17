На Кубани за шесть лет в сельские больницы привлекли 2,3 тысячи медработников

В Краснодарском крае за шесть лет в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» трудоустроили 2,3 тыс. врачей и сотрудников среднего медперсонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для подготовки специалистов в крае увеличивают число мест в профильных учебных заведениях и целевой прием в Кубанский медуниверситет. За счет краевого бюджета открыли два филиала профильных колледжей в Тимашевске и Курганинске. В сентябре 2025 года на базе лицея в станице Динской начнет работу новый филиал Краснодарского краевого базового медицинского колледжа.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» национального проекта в медучреждения поселков, хуторов и станиц трудоустроили 1,5 тыс. врачей и 827 средних медработников. Врачи получают единовременную выплату от 1 до 1,5 млн руб., фельдшеры и средний медперсонал — от 500 до 750 тыс. руб. при условии работы в медучреждении не менее пяти лет.

В рамках краевой программы по развитию здравоохранения для специалистов приобретают служебное жилье. За все время закупили 327 квартир, в 2025 году планируют еще 58. Также медицинские работники могут получить 1 млн руб. в качестве первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку.

Дополнительные меры поддержки вводят и на муниципальном уровне. В Краснодаре медикам выплачивают 1,5 млн руб. для первоначального взноса на ипотеку. С мая 2025 года единовременную выплату в 1 млн получат врачи, которые придут на работу в медучреждения Геленджика. В Павловском районе врачам предоставляют единовременное пособие в 200 тыс. руб.

В Кореновском районе студентам профильных вузов и колледжей выплачивают стипендии за счет бюджета в 10 тыс. руб. В Славянском районе медикам частично компенсируют траты на аренду жилья — в зависимости от размера семьи они могут составить до 20 тыс. руб.

Анна Гречко