В Ростовской области раскрыли схему по заключению фиктивных браков мигрантов

На Дону выявили более ста фиктивных браков, заключенных мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, незаконную легализацию мигрантов пресекли сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Ростовской области. В преступной схеме участвовали две жительницы донского региона: одна находила иностранных граждан и россиянок для заключения брака, а вторая за денежное вознаграждение регистрировала браки в отделе ЗАГС города Гуково. Таким образом иностранцы могли законно находится на территории России. Стоил один фиктивный брак от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Следователями ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Мария Хоперская