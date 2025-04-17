С начала года в портах Кубани остановили 1,2 тысячи тонн зараженной картошки

С начала 2025 года через морские пункты пропуска «Новороссийск» и «Туапсе» на территорию России ввезено 141 тыс. т импортного картофеля из Египта, Турции, Израиля и Пакистана. По информации Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в семи партиях продукции общим объемом 1,2 тыс. т выявлен карантинный объект — картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.). Заключения о фитосанитарном состоянии были выданы специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

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В целях недопущения распространения вредителя на территории страны зараженные партии подкарантинной продукции запрещены к ввозу. Картофельная моль, входящая в перечень карантинных объектов для РФ, поражает культуры семейства пасленовых — картофель, баклажаны, а также в меньшей степени томаты и перец. Основной ущерб вредитель наносит в процессе хранения: проникновение личинок начинается от глазков клубня, образуя извилистые ходы, над которыми кожура деформируется и сморщивается. Потери при транспортировке и хранении могут достигать 60–80% урожая.

Вячеслав Рыжков