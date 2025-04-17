Прибыль ростовской компании «Бештау» выросла на 33 млн рублей в 2024 году

По данным региональной ФНС ростовская компания «Бештау» увеличила прибыль в 2024 году на 33,2 млн рублей за год, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Основной причиной роста является завершение очередного этапа становления компании. Первые два года были посвящены созданию базовых производственных мощностей и выстраиванию необходимых процессов. В 2023 году производство устройств началось со второго квартала 2023 года, а 2024 год стал первым полным 12-месячным циклом непрерывного производственного процесса»,— пояснил соучредитель ГК «Бештау» Владимир Кузнецов, его слова приводятся в сообщении.

В начале марта 2025 года в Ростове запустили первую очередь завода микроэлектроники «Бештау». Сейчас компания выпускает российские печатные платы для компьютерной и бытовой техники. Следующий этап — производство российских ноутбуков.

По данным из открытых источников, на 31 декабря 2024 года, активы АО «Бештау» составили 122 млн руб. (снижение на 3,1% за год). Чистые активы — 32 млн руб. (увеличение на 5,52 млн руб. за год). Чистая прибыль за 2024 год — 5,52 млн руб. (увеличение на 33,2 млн руб. за год).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что в ООО «Бештау» сменился гендиректор.

Валентина Любашенко