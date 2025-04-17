Стоимость пасхальных куличей на Кубани выросла на 17% за год

Средняя стоимость пасхального кулича в Краснодарском крае увеличилась почти на 17% за год. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Южное ГУ Банка России, в 2025 году классическая праздничная выпечка весом 1,1 кг обойдется покупателям в 272,7 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты провели анализ на основе рецепта 1 кг кулича, для которого требуется 250 г молока, 500 г муки, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 куриных яйца, 1,5 г соли и 125 г сухофруктов. В ведомстве отметили, что на удорожание готового продукта в первую очередь повлиял рост цен на сливочное масло.

Кроме того, значительно подорожала творожная пасха. По сравнению с 2024 годом стоимость блюда возросла на 19,9%, достигнув 467,3 руб. за продукт весом 0,9 кг. Причиной повышения цены аналитики называют увеличение стоимости творога.

Анна Гречко