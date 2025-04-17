Ученые из Сириуса разрабатывают универсальную вакцину от гриппа

Компания «Иммуно-биотех» — резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» — работает над созданием универсальной вакцины от гриппа. Разработка нацелена на формирование надежного стойкого иммунитета к вирусу и снижение смертности от этого заболевания, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Всемирной организации здравоохранения, сезонный грипп ежегодно уносит жизни более 1,5 млн человек во всем мире. Из-за высокой изменчивости вируса жителям России и других стран приходится каждый год прививаться новой вакциной с уникальным набором штаммов.

Попытки создать универсальный препарат предпринимаются около 50 лет. Некоторые разработки проходили ранние стадии клинических испытаний, однако дальнейшие исследования заканчивались.

Ученые из «Иммуно-биотех» совместно со специалистами Университета «Сириус» фокусируются на создании универсального антигена, эффективного против всех типов вируса. Исследователи выявляют наиболее консервативные (неизменные) белковые участки вируса в молекуле основного антигена-гемагглютинина.

«Сделаны несколько конструкций, которые сейчас проверяются на мышиной модели. Уже найдена комбинация, которая защищает от некоторых штаммов гриппа, однако ее эффективность недостаточна. Поэтому мы работаем в двух направлениях — пробуем усилить иммунный ответ в уже разработанной версии и создаём новые эффективные конструкции»,— рассказал директор по науке «Иммуно-биотех» Игорь Красильников.

Разработка универсальной вакцины — длительный процесс. Создание первых конструкций и их проверка заняли около полутора лет, впереди ещё минимум три года исследований. После нахождения оптимальной комбинации ее адаптируют под культуру человеческих клеток для масштабного производства антигена. Полный цикл от начала разработки до внедрения в практику здравоохранения обычно занимает семь-девять лет.

Несмотря на универсальность, новую вакцину придется применять ежегодно, так как эффективность вакцинации против гриппа не превышает девяти месяцев. Однако неизменность препарата позволит снизить расходы на производство, сократить время изготовления и оперативнее реагировать на изменчивость вируса.

«Иммуно-биотех» является одной из 96 высокотехнологичных организаций и молодежных стартапов, входящих в состав ИНТЦ «Сириус». Резиденты центра занимаются проектами в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, наук о жизни, когнитивных исследований и других направлений.

Анна Гречко