Роспотребнадзор предупредил свердловчан о фейках о биологической диверсии

Житель Свердловской области получил SMS о готовящемся заражении воды в ходе биодиверсии. Как сообщил федеральный Роспотребнадзор, эти сведения являются недостоверными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На телефон уральца поступило сообщение, в котором было написано: «На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой — информация от главного эпидемиолога России», однако в ведомстве опровергли это, сообщив, что эпидобстановка по холере в РФ стабильна и находится под контролем.

Напомним, год назад Роспотребнадзор Тюменской области также опроверг сообщения о якобы готовящейся биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры.

Ирина Пичурина