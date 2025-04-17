Загрязненный мазутом песок в Анапе вывезут до конца мая

Загрязненный нефтепродуктами песок вывезут с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском до конца мая 2025 года. Как сообщает оперштаб Кубани, сроки пришлось скорректировать из-за ограниченного количества специализированных предприятий для переработки замазученного грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АТОР Фото: АТОР

Выбор компаний для утилизации определялся транспортной доступностью и наличием необходимого оборудования. Обеззараживать загрязненный песок будут исключительно предприятия Краснодарского края, в соседних регионах не нашлось подходящих площадок.

«Все полигоны, где можно разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения песок продолжат вывозить с площадки»,— пояснили в оперштабе.

Сейчас для утилизации вывезено более 86 тыс. т загрязненного грунта. Дополнительные контракты на утилизацию оставшегося материала заключены, процесс транспортировки возобновлен.

По данным на 16 апреля, с временной площадки осталось убрать свыше 67 тыс. т песка: 38 тыс. т просеянного установкой грохот и 29 тыс. т песка с высоким содержанием мазута, который вывезут в первую очередь.

В Оперштабе отметили, что подобные работы в таких масштабах ранее на Кубани не проводились.

Анна Гречко