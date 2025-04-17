В Краснодарском крае от укусов клещей с начала года пострадали 473 человека

С начала 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 473 случая укусов клещей, из них 223 — за последнюю неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Среди пострадавших — около 227 детей до 14 лет. Всего в краевые медицинские учреждения обратились в 1,6 раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

На черноморском побережье медпомощь после укусов клещей понадобилась 97 людям, из них 43 ребенка. На азовском побережье зафиксировано восемь случаев, включая четырех детей. В детских оздоровительных учреждениях региона подобных инцидентов не зарегистрировано.

В текущем году специалисты исследовали 1118 экземпляров клещей, извлеченных у людей и собранных из окружающей среды. Среди 204 клещей, снятых с пострадавших, в 16 образцах обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Для исследования клещей на Кубани функционирует более 40 специальных пунктов Роспотребнадзора. Медики напоминают, что при появлении подозрительных симптомов или ухудшении самочувствия после самостоятельного удаления паразита необходимо незамедлительно обратиться к врачу, поскольку промедление может привести к серьезным осложнениям.

Анна Гречко