Губернатор Владимиров поблагодарил УФСБ за предотвращение теракта

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам УФСБ за пресечение подготовки теракта в Пятигорске. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Участник запрещенной в России международной террористической организации задержан. Его планам сбыться не суждено благодаря профессиональной и эффективной работе наших защитников»,— добавил губернатор.

По информации ФСБ РФ, выходец из одной из стран Центральной Азии намеревался совершить нападение на досуговый центр Пятигорска. Преступник успел провести разведку местности, приобрести оружие и ингредиенты для изготовления зажигательных смесей, однако был задержан спецслужбами.

Николай Аксенов