На Кубани 17 апреля прогнозируют переменную облачность без осадков

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков на Кубани 17 апреля. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, утром в некоторых районах возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В регионе ожидается северо-восточный ветер до 9 м/с, в отдельных местах порывы усилятся до 12–14 м/с. В районе Новороссийска утром прогнозируются порывы до 15–18 м/с.

Дневная температура на большей части края составит +18...23°C, в горных районах — +6...11°C, на побережье Черного моря — +15...20°C.

В Краснодаре также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4–9 м/с, вечером ожидаются порывы до 12–14 м/с. Дневная температура воздуха в краевой столице достигнет +20...22°C.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи 11 апреля зафиксировали один из самых холодных апрельских дней за последние 10 лет. Температура воздуха на курорте опустилась до 0,8 градуса.

Анна Гречко