В Сочи расследуют дело о гибели мужчины и ребенка в результате пожара

В Сочи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), по факту гибели двух человек при пожаре в частном домовладении на улице Курортный проспект. По версии следствия, возгорание произошло в ночное время в жилом доме, арендованном женщиной, которая проживала там с ребенком, а также сестрой и ее супругом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пламя заметили соседи, они же вызвали экстренные службы. Женщины сумели самостоятельно покинуть здание, разбив окно. После локализации пожара в одной из комнат были обнаружены тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика. Основной рассматриваемой версией возникновения возгорания следователи считают короткое замыкание электропроводки.

Следователи совместно с криминалистами провели осмотр места происшествия. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводится сбор и анализ доказательственной базы. Следственные действия продолжаются, установление точной причины происшествия остается предметом дальнейшей проверки. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления региона.

Вячеслав Рыжков