В Липецкой области ветераны получат дополнительные выплаты

К 80-летию Победы губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о дополнительных единовременных выплатах для ветеранов. Меры поддержки направлены на улучшение условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их родственников.

Областные выплаты вместе федеральными пособиями будут перечислены ветеранам до конца апреля 2025 года. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут выплачены 80 тыс. руб. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 30 тыс. руб. Вдовам (вдовцам) погибших участников войны предоставят 20 тыс. руб. Труженики тыла смогут рассчитывать на 15 тыс. руб.

«Безусловно, никакие финансовые средства не смогут измерить величие подвига нашего народа. Но это один из способов сказать, что никто не забыт. Хочется, чтобы в каждом дворе, на каждой улице, в каждом селе и городе ветераны чувствовали нашу любовь и заботу»,— считает глава региона Игорь Артамонов.

Анна Швечикова