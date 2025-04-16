В Сочи осудили экс-гендиректора компании, занимавшейся морской стоянкой в порту

Центральный районный суд Сочи вынес приговор экс-руководителю компании, управлявшей стоянкой маломерных судов в местном морском порту. Он признан виновным в присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения и в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

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По данным следствия, в 2019–2022 годах, занимая пост генерального директора, фигурант систематически изымал поступающие от владельцев судов денежные средства за размещение в акватории внутренней гавани. Полученные средства он не вносил в кассу предприятия и не переводил на расчетный счет, а расходовал по личному усмотрению. Общий ущерб компании составил 865 тыс. руб.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя Сочинской транспортной прокуратуры, назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденного взыскан причиненный преступлением имущественный ущерб.

Вячеслав Рыжков