Пятерых солдат ВСУ осудили за теракты в Курской области

Суд признал четверых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Евгения Дудко, Виталия Красика, Александра Образцова и Игоря Волкова, а также солдата 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолия Долинко виновными в совершении терактов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Дудко получил 17 лет лишения свободы, Образцов, Волков и Красик — 16, Долинко — 15. Первые четверо осужденных проведут первые четыре года в тюрьме, пятый — три. Оставшийся срок все они будут отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Дудко, Волков, Красик и Образцов, как установил суд, незаконно вторглись в Курскую область в августе 2024 года, когда там начались боевые действия. В деревне Гирьи Беловского района они мешали эвакуации мирных жителей, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и курянам. 13 августа того же года осужденных задержали представители вооруженных сил РФ.

Долинко, как установил суд, вторгся в Курскую область 20 августа 2024 года. С помощью автомата АК-74 он запугивал жителей Суджанского района. Также участвовал в «незаконном блокировании» деревни Спальное с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций. Его задержали 25 августа.

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Алина Морозова