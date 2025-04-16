Улицу под Воронежем благоустроит местный «Навастрой» за 110,5 млн рублей

Администрация воронежского райцентра Семилуки заключила контракт на благоустройство улицы Дзержинского с местным ООО «Навастрой». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену подряда в 110,5 млн руб. Второй участник, имя которого не раскрывается, оценил свои услуги в 110 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Навастрою» предстоит до 1 ноября 2025 года обустроить системы освещения и полива, высадить деревья и газон, устроить тротуары и велодорожки, установить малые архитектурные формы и ограждение.

По данным Rusprofile, ООО «Навастрой» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 15 млн руб. Компанией в равных долях владеют Наири (также гендиректор) и Верануш Нахатакян. 2024 год компания отработала с выручкой в 2,9 млрд руб. и чистой прибылью в 396 млн руб. С мая 2011 года она получила 105 госконтрактов на 10,9 млрд руб. в сумме. В конце марта «Навстрой» выиграл подряд на строительство дороги к липецкому семеноводческому центру за 57,3 млн руб.

В прошлом году Семилукскому району выделили 72,4 млн руб. федеральных и областных средств на благоустройство этой улицы. В марте власти города объявляли аукцион с начальной ценой 70,9 млн руб., но в мае отменили его. Как поясняли «Ъ-Черноземье» в райадминистрации, у муниципалитета забрали деньги из-за отсутствия мэра как должностного лица, которое может подписывать документы на портале госзакупок.

Такая ситуация в Семилуках сложилась из-за противостояния администрации райцентра и на тот момент спикера горсовета Александра Шевелюхина. Город был без главы с февраля по август 2024 года. Тогда врио руководителя местной администрации назначили Константина Долматова, в октябре его утвердили в этой должности.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова