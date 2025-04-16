Сезон навигации для маломерных судов открылся в Ленобласти 16 апреля

Навигация для маломерных судов открылась в Ленобласти 16 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Власти Ленобласти напомнили жителям о важности соблюдения мер безопасности на водных объектах. В случае возникновения экстренной ситуации они рекомендовали звонить по телефону 112.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге навигация по рекам и каналам официально стартовала 7 апреля. Однако фактически перевозить туристов речным транспортом в городе на Неве начали неделей ранее.

Андрей Маркелов