В Саратове приобретут технику для нанесения дорожной разметки из термопластика

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал проработать вопрос о приобретении службами благоустройства при районных администрациях техники для нанесения в городе дорожной разметки из термопластика. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Исаева, у такого материала немало преимуществ. Речь идет, в частности, о долговечности, высокой стойкости к внешним воздействиям и сохранении яркости цвета в течение долгого времени.

Михаил Исаев напомнил, что специалисты приступили к нанесению дорожной разметки в Саратове в конце минувшей недели. Он поручил главам районных администраций организовать соответствующую работу в темное время суток.

Павел Фролов