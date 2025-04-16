Донской минздрав заключил контракт на поставку семи миллионов инсулиновых игл

Министерство здравоохранения Ростовской области провело процедуру торгов по закупке 7 млн единиц инсулиновых игл. Этого количества хватит до конца года, сообщила вице-спикер Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Напомним, обеспечить инсулиновыми иглами детей-диабетиков потребовал от областного минздрава врио губернатора Юрий Слюсарь. Руководитель профильного ведомства Юрий Кобзев рассказал главе региона о возникших трудностях при определении поставщика в ходе конкурса, а чуть позже сообщил о подписанном госконтракте и начале поставок расходных материалов в Ростов.

«Такая ситуация не должна повториться. Люди должны получать жизненно важные лекарства и оборудование в срок. Для этого нужно вести постоянную работу с поставщиками»,– подчеркнул Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко