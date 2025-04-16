В Астрахани выявили загрязнение акватории Золотого Затона на 9,1 тыс. кв. м

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе выездной проверки обнаружило загрязнение нефтепродуктами акватории Золотого Затона в районе ул. Адмирала Нахимова в Астрахани на площади 9,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» взяли пробы природной воды. По итогам лабораторных исследований специалисты оценили причиненный акватории водного объекта вред в 103 тыс. руб.

Управление направило материалы обследования в Астраханский линейный отдел МВД России на транспорте. Теперь специалистам предстоит установить виновных лиц и организовать процессуальную проверку по ст. 250 УК РФ.

Павел Фролов