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В Ростовской области на территории охотничьего участка выпустили десять оленей

В Верхнедонском районе Ростовской области на территории Дубровского производственного опытного охотничьего участка выпустили десять особей европейского оленя. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы.

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Выпуск осуществил ФГБУ «Федеральный центр по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов». В сообщении отмечается, что охотпользователи Кашарского района в марте также закупили 72 особи пятнистого оленя для содержания в полувольных условиях и дальнейшего выпуска в естественную среду обитания.

Мария Иванова

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