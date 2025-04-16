В Ростовской области на территории охотничьего участка выпустили десять оленей

В Верхнедонском районе Ростовской области на территории Дубровского производственного опытного охотничьего участка выпустили десять особей европейского оленя. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Выпуск осуществил ФГБУ «Федеральный центр по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов». В сообщении отмечается, что охотпользователи Кашарского района в марте также закупили 72 особи пятнистого оленя для содержания в полувольных условиях и дальнейшего выпуска в естественную среду обитания.

Мария Иванова