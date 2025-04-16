В Липецкой области шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате

Оперштаб Липецкой области утвердил очный формат проведения патриотической акции «Бессмертной полк» в День Победы. В частности, речь идет о традиционном шествии с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Игоря Артамонова, шествие проведут с усиленными мерами безопасности. Власти уже обсудили с силовыми структурами взаимодействие при проведении акции.

«Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" — живая память. Та страшная война коснулась всех в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть. Каждый липчанин сможет почтить память героев, без которых нас бы не было. Пока мы помним — их подвиг жив»,— сказал губернатор.

В прошлом году «Бессмертный полк» в Липецкой области проходил в онлайн-формате.

Алина Морозова