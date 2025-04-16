На Дону проводится акция «Начинающий водитель»

В Ростовской области с 14 по 17 апреля проводится профилактическое мероприятие «Начинающий водитель». Об этом сообщает региональная пресс-служба Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сотрудники ДПС проверяют наличие желтого квадратного знака «Начинающий водитель», который обязан иметь каждый автолюбитель со стажем менее двух лет. Отсутствие соответствующей наклейки на заднем стекле автомобиля новичка грозит штрафом в размере 500 руб.

«Административная штрафная мера предусмотрена за нарушение требований пункта 8.3 ПДД. Цель операции — не столько наказание, сколько напоминание: соблюдение даже таких мелочей, как наклейка на стекле, может сыграть важную роль в безопасности на дороге»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко