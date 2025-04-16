В отношении астраханского адвоката возбудили дело о мошенничестве на 500 тыс.

В Астраханской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении адвоката филиала «Адвокатская контора Ленинского района г. Астрахани». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, знакомый попросил фигуранта проконсультировать его по вопросу выплат за ранение, которое он получил в зоне СВО. Впоследствии адвокат сообщил знакомому ложные данные о решении им указанного вопроса и потребовал 500 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению. При этом фигурант был в курсе, что тот самостоятельно получил необходимые выплаты.

Ранее следствие уже возбуждало в отношении этого адвоката уголовное дело по аналогичному факту мошенничества, в котором фигурировала сумма в 300 тыс. руб. Сейчас силовое ведомство выясняет все обстоятельства в рамках нового дела.

Павел Фролов