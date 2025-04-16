В Ростове задержан подозреваемый в обмане пенсионера на 2 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего местного жителя, который забрал у 82-летнего пенсионера 2 млн руб. Об этом сообщает группа по связям со СМИ Управления МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионеру позвонили мошенники, представились сотрудниками одного из финансово-контрольных ведомств и заявили, что с его банковского счета якобы пытаются перевести крупную сумму за рубеж с противоправной целью. Жертву убедили передать им через курьера 2 млн руб. для «проверки на законность и декларирования».

На следующий день мошенники потребовали еще 900 тыс. руб. В момент передачи 18-летний курьер был задержан оперативниками. Как выяснили полицейские, он отправлял деньги кураторам, оставляя часть себе как вознаграждение.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о мошенничестве и покушении на мошенничество (ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ст.159 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кристина Федичкина