Астраханца отправили в колонию на 2 года за незаконное хранение боеприпасов

Ленинский районный суд Астрахани признал 43-летнего местного жителя виновным по уголовному делу о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось, фигурант незаконно приобрел пять гранат и по меньшей мере 300 патронов к огнестрельному оружию. Все это он доставил в гараж знакомого для хранения. Последний же не был в курсе преступной деятельности фигуранта.

Сотрудники регионального УФСБ изъяли боеприпасы, подозреваемого отправили под стражу. Мужчина получил два года исправительной колонии общего режима, его оштрафовали на 50 тыс. руб.

Павел Фролов