В Пензенской психбольнице запланирован ремонт корпуса № 4

В Пензенской области хотят отремонтировать корпус № 4 в ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

К аукциону присоединились пять компаний. Победу одержала организация, которая предложила наименьшую цену — 2,29 млн руб. Деньги на ремонт выделят из бюджета Пензенской области.

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 40 дней после заключения контракта. Исполнитель отвечает за доставку и разгрузку материалов. Предусмотрено досрочное завершение работ.

Павел Фролов