В Пензенской области отремонтируют дорогу в селе Илим — Гора за 22,5 млн

В Неверкинском районе Пензенской области на ремонт дороги на ул. Центральная в селе Илим — Гора выделят 22,5 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Илим-Горского сельсовета Неверкинского района. В рамках конкурса заявку подала лишь одна организация. Речь идет об ООО «Элит Ривал». Именно ей предстоит выполнить указанные работы.

Денежные средства на ремонт дороги направят из регионального и местного бюджетов. Подрядчик должен выполнить работы до июня будущего года.

Павел Фролов