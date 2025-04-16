Прокуратура заинтересовалась ДТП с погибшим и пострадавшими под Саратовом

Прокуратура Дергачевского района Саратовской области поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту дорожной аварии, в которой погиб один человек и пострадали пятеро. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 00:30 сегодня, 16 апреля, на федеральной трассе «Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с р. Казахстан» близ с. Петропавловка Дергачевского района. Там автомобиль «Лада Ларгус» врезался в прицеп автовоза.

На момент аварии в отечественной машине находились семь человек. По информации ГУ МВД России по Саратовской области, погиб пассажир «Ларгуса» — мужчина 1987 года рождения, телесные повреждения получили водитель (мужчина 1968 года рождения) и остальные его пассажиры — мужчины 2005 и 1991 годов рождений, женщины 1980 и 2002 годов рождений.

Павел Фролов